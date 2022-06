Forsand blir stortingssak igjen

Striden om Forsand er trolig ikke over, for leder i Kristelig Folkeparti Olaug Bollestad varsler at hun vil ta grensejusteringssaken til Stortinget, skriver Aftenbladet.

Kommunalministeren avgjorde i går at grensen mellom Sandnes og Strand ikke skal justeres, og dermed blir Forsand fortsatt en del av Sandnes.

Bollestad er overrasket over at regjeringen ikke lytter til innbyggerne i Forsand.