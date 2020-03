– Hvis ditt bibliotek er med i ordningen trenger du bare internett og lånekort. Så kan du låne filmen i 48 timer, sier Anders Koppang-Grønn, daglig leder Norgesfilm.

Det Kristiansand-baserte selskapet har utviklet strømmetjenesten Filmoteket. Den tilbyr om lag 200 filmer foreløpig, og målet er å utvide til rundt 1000 filmer innen utgangen av året.

Det fungerer som andre strømmetjenester. Du logger deg med PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon. Vil du se filmen på TV-skjermen, kan du bruke Chromecast eller AirPlay for å overføre.

Blant filmene du kan leie er «Børning 2» med Anders Baasmo i hovedrollen. Foto: Eirik Evjen/SF Studios

Foreløpig har Deichman i Oslo, biblioteket for nye stor-Stavanger, samt Lindesnes bibliotek, med filialer i Mandal og Øyslebø, signert avtale om å starte med filmutlån.

Flere byer følger trolig etter.

Også bibliotekene i Bergen og Kristiansand har deltatt i en ressursgruppe om tilbudet, sammen med Norgesfilm.

NRK får bekreftet av bibliotekledere i disse byene at de vurderer å bli med i ordningen.

Og årsaken er åpenbar.

FULLE FILMHYLLER: Stavanger bibliotek har nær 24.000 filmer på DVD og Blu-ray. Biblioteket hadde 60.609 filmutlån i fjor. I 2011 var tallet 154.311. De to siste årene har utlånet stabilisert seg. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

DVD-utlånet stuper

Siden toppåret i 2011 har filmutlånet fra norske bibliotek blitt mer enn halvert, viser tall fra Nasjonalbiblioteket.

Stavanger er intet unntak. Biblioteksjef Anne Torill Stensberg vil derfor komme raskt i gang med digitale tilbud.

– Det er jo naturlig. Mange har ikke lenger DVD-spiller hjemme. Folk abonnerer på strømmetjenester, og hvis vi ikke henger med, så vil vi nok miste det filmpublikummet vi har. For oss er det viktig å formidle film.

Her er et utvalg av filmene som kan strømmes: Ekspandér faktaboks Spillefilmer 12 Years a slave (2013, regi Steve McQueen)

A serious Man (2009, regi Ethan og Joel Coen)

Kongens tale (2010, regi Tom Hooper)

Børning (2014, regi Hallvard Bræin)

Børning 2 (2016, regi Hallvard Bræin)

Factotum (2005, regi Bent Hamer)

Jeg er din (2013, regi Iram Haq)

Polanskis Skyggen (2010, regi Roman Polanski)

Sin City (2005, regi Robert Rodriguez og Frank Miller)

Thelma (2017, regi Joachim Trier)

The Imitation Game (2014, regi Morten Tyldum)

Salmer fra kjøkkenet (2003, regi Bent Hamer) Filmer som bygger på litterære verk De tøffeste gutta (2013, Christian Lo)

Dyrene i Hakkebakkeskogen (2016, regi Rasmus A. Sivertsen)

Jane Eyre (2011, regi Cary Fukunaga)

Jørgen + Anne = sant (2010, regi Anne Sewitsky)

Karsten og Petra-filmene (2013 – 2017)

Kule kidz gråter ikke (2013, regi Katarina Launing)

Madame Bovary (2015, regi Sophie Barthes)

Operasjon Mørkemann (2017, regi Grethe Bøe-Waal)

Paddington 1 og 2 (2014 og 2017, regi Paul King)

Pippi (5 deler, 1968, regi Olle Hellbom)

Saras Nøkkel (2010, regi Gilles Paquet-Brenner)

Varg Veum – Kalde hjerter (2012, regi Trond Espen Seim)

Victoria (2013, regi Torun Lian)

Wallander: Cellisten (2009, regi Stephan Apelgren) Dokumentarfilmer Capitalism: A love Story (2009, regi Michael Moore)

Fahrenheit 11/9 2018, regi Michael Moore)

Pøbler (2015, regi Kari Anne Moe)

Winnerbäck – et slags liv (2017, regi Øystein Karlsen) Kilde:Norgesfilm

Bibliotekene skal betale 25 kroner for hver film som lånes. Pengene går til de som har filmrettighetene, til Tono som forvalter musikkrettighetene, og til Norgesfilm.

For bibliotekene blir pris og utvalg avgjørende.

– Det blir nok litt dyrt, men vi satser for fullt digitalt. Stavanger bibliotek bruker nesten en firedel av mediebudsjettet til digitale samlinger nå, sier Stensberg.

TOMMEL OPP: Pensjonist Sigrid Marie Bækholt på vei til kino i Stavanger med barnebarna Ingvild Bjørnsson og Magnus Bjørnsson. Hun vil gjerne bruke gratistjenesten for strømming av film. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Ikke vold, sex og tung action

Strømmetjenesten vil by på norske og internasjonale spillefilmer for voksne og barn, samt dokumentarer. Både Oscar-vinnere og smale kvalitetsfilmer, nye filmer og gamle klassikere er med i tilbudet.

Bibliotektjenesten vil naturlig nok ha mange filmer som er basert på bøker. Men noen typer film blir utelatt, forteller Koppang-Grønn.

– Filmer med sterke volds- og sexskildringer vil vi ikke tilby. Ei heller tunge actionfilmer.

– Hvorfor ikke?

– Vi skal ikke konkurrere med Netflix og andre store, kommersielle aktører, men være et supplement. Tjenesten må reflektere bibliotekenes mandat. Det skal være kvalitetsfilm som kan nå et bredt publikum.

En av fordelene er at det ikke blir noen ventelister, slik det er for bøker og DVD. Men bibliotekene kan sette en grense for hvor mange lån en person kan ha per måned.