Fleire vatn med usikker is

Plussgrader på dagtid har ført til at fleire vatn ikkje lenger har sikker is. Bråsteinvatnet og Gisketjern er blant vatna i Sandnes som ikkje har sikker is. Sjekk om det er trygt før du går utpå. Heimesidene i di kommune kan ha opplysningar.