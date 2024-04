Får penger til å fjerne gummigranulat

Forsand kunstgress og Gandal idrettspark får til sammen over 500.000 kroner til å bygge barriere rundt kunstgressbanen. Dette skal hindre gummigranulat på ville veier. Pengene kommer fra Handelens Miljøfond og Norges Fotballforbund som får inntektene fra plastposesalg. Det er et stort miljøproblem at tonnevis med gummigranulat forsvinner ut i naturen, heter det i en pressemelding.