Etterforskar årsak til brannen ved Austrheim skole

Politiet stadfestar at dei ennå etterforskar kven som stod bak lyngbrannen i Bleikemyr-området i nærleiken av Austrheim skole i Haugesund i går. I går hadde politiet mistanke om at elevar ved barneskulen hadde leika med eld i terrenget, men etterforskingsleiar Øyvind Tveit seier i dag at det er for tidleg å slå fast om dette er tilfelle. Brannen øydela eit område på om lag 60 gonger 100 meter, og det var stor fare for spreiing på eit tidspunkt, opplyser brannvesenet.