Enige i Klepp

Flertallspartiene Frp, Høyre, KrF og Industri- og næringspartiet (INP) skal styre sammen de neste fire årene i Klepp kommune. Kjetil Maudal (bildet) fra Frp blir ny ordfører.

– Jeg har fått med meg en kjempefin gjeng til å styre i kommunen, sier han til NRK, under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Han tar likevel ikke lett på ordørervervet.

– Det er veldig spennende, og det er en ærefull jobb. Det skal man ha all respekt for. Jeg er innstilt på å gjøre en god innsats for Klepp.

Ove Horpestad i Høyre er ny varaordfører i kommunen.

Sigmund Rolfsen (Ap) er avtroppende ordfører i kommunen.