Én person er død og én fortsatt savnet etter sjarkulykke i Rogaland

Det var like etter klokka elleve at Hovedredningssentralen i Sør-Norge, fikk melding om at en sjark med to personer om bord var savnet sør for Vestre Bokn.

Mannen som ble hentet opp av sjøen var livløs og måtte ha hjerte- og lungeredning av personell i luftambulansen på vei til Haukeland sykehus.

I en pressemelding fra Haukeland universitetssjukehus i kveld, bekrefter de nå at mannen er omkommet.

Hovedredningssentralen opplyser til NRK i ettermiddag, at selve ulykken skal ha skjedd kvart på ni lørdags morgen. Men at de ikke fikk melding om hendelsen før like etter klokka elleve på føremiddagen.

Letemannskap gjør nå søk etter den savnede mannen rundt Bokn i Rogaland. Foto: KJELL BUA

Det ni meter lange fartøyet er med all sannsynlighet har gått ned i farvannet ved Bussholmane og Sauøya i Arsvågen i Rogaland.

– Vi antar at sjarken har fått problemer med til dels grov sjø og sønnavind, slik de første båtene som deltar i letingen har beskrevet værsituasjonen på stedet, sier redningsleder Owe Frøland.

Søker etter savnet person

Mannen i 40-årene, som var med i sjarken for å fiske hummer, er fortsatt savnet.

Mange deltar for å finne den savnede mannen. Foto: KJELL BUA

Store ressurser er satt inn i letingen fra land, i luft og til sjøs.

– En losbåt, ambulansebåt og en rekke private båter. I tillegg er flere helikoptre med i søkene.

De leter også fra land.

– Vi søker i strandsonen, og aksjonen pågår for fullt. Det vil den fortsette med utover dagen, sier Owe Frøland.

Det er dårlige værforhold i området, og det fører til vanskelige arbeidsforhold for letemannskapet.

Dykkere fra brannvesenet har nå funnet den forliste båten, men kan ikke utføre flere søk på grunn av for dårlig vær.