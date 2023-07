Easee gir seg ikke for å få opphevet salgsforbudet

Ladeselskapet Easee vil ikke kommentere hva de mener om innholdet i brevet fra Elsäkerhetsverket (ESV) i Sverige til Förvaltningsverket i Karlstad.

– Vi registrerer det ESV peker på, og kommer til å sende vårt svar til forvaltningsretten i Karlstad som en del av den pågående rettsprosessen, sier fungerende kommunikasjonsansvarlig Marthe Kindervaag.

ESV skriver i brevet at den nye dokumentasjonen som Easee har sendt inn, ikke får de til endre beslutningen om salgsforbud for Easee-laderne. Bakgrunnen for salgsforbudet er blant annet at ladeboksen ikke har god nok jordfeilbryter.

Saken skal opp i Förvaltningsverket i Karlstad. Når det skjer er usikkert.

– Dette er en saktegående prosess, og vi vet ikke hvor lang tid dette tar. Vi jobber hele tiden med å dokumentere sikkerheten til laderne, og vil fortsette med det til saken kommer opp i retten, sier Kindervaag.