Det tok to år å koma gjennom klagebunka

Klagenemnda for eigedomsskatt i Eigersund har behandla nærare 400 saker. Det har skjedd i løpet av dei to siste åra, etter at takseringa var ferdig i 2020. Dei har hatt mellom 35 og 40 møter, og truleg er skattetakstane justert i 70 til 80 prosent av klagesakene, seier nemndleiar Morten Øglend, frå partiet Frp, til Dalane Tidende. Det er spesielt verdivurderinga av landbrukseigedommar og naust som har vore vanskeleg, seier nemndleiaren.