Da bonden Hans Christian Høiland ble nektet å sette opp en gårdsvindmølle til eget forbruk, satte han opp en 26-meter høy kran på gårdstunet på Undheim på Jæren i protest.

Der skulle den stå frem til kommunen endret mening. Og muligens dukket det opp en kran til om de ikke lyttet.

Men en til kran ble det ikke behov for.

For nå har bonden nemlig fått grønt lys av Time kommune til å sette opp vindmøllen likevel.

Resultatet var både en stor lettelse og overraskelse for Høiland.

Bonde Hans Christian Høiland på Jæren er lettet og overrasket over kommunens vedtak. Foto: Odin Omland / NRK

– Ble det en annen avgjørelse enn du hadde forventet?

– Ja det gjorde det. Nå er jeg lettet, så langt, sier bonden, for til tross for at kommunen har sagt ja til vindmøllen er han ikke helt over målsteken enda.

Først må vedtaket godkjennes av Statsforvalteren.

– Men jeg har troa, sier bonden og forteller at han håper på positivt svar tilbake.

Kranen på bildet kan stå lovlig på samme sted i to år. Høiland kommer ikke til å flytte den før vindmøllen er i boks. Gården ligger på toppen av Undheim, et sted hvor det blåser ofte og hvor vindmøller, i følge bonden selv, ikke er et sjeldent syn. Når vindmøllen er på plass er planen at overskuddsstrømmen skal selges på nett, men først og fremst skal strømmen gå til eget forbruk.

Kommunen ønsker vindkraft

I september begrunnet Time kommune avslaget med at uglen hubro holder til i området og bekymring for hvordan vindmøllen ville ha ruvet over terrenget.

Men i dag snudde kommunen. Med syv mot to stemmer vedtok utvalget at bonden kan sette opp gårdsvindmøllen.

– Det var en lang og god diskusjon i utvalget, og jeg føler medlemmene stort sett er enig om at vindkraft er noe som vi ønsker, forteller leder av lokalutvikling utvalget, Ole Jørgen Alstadsæther (H).

Leder av lokalutvikling utvalget, Ole Jørgen Alstadsæther (H) Foto: Odin Omland

Videre forklarer Alstadsæther at diskusjonen i stor grad dreide seg om veien videre rundt private vindmøller i Time kommune.

– Det endte opp med at Høiland får disposisjon og at medlemmene ser på dette som en start. Og at vi, om ikke altfor lenge, får på plass en helhetlig plan for hvordan vi skal jobbe videre med vindmølleproblematikken, sier han.

Lokalutvikling utvalget i Time kommune sier ja til at Hans Christian Høiland kan sette opp en gårdsvindmølle. Foto: Odin Omland

Hans Christian Høiland forteller at han synes det var en god diskusjon, men poengterer at det haster å finne en løsning.

– Hvis kommunene skal utarbeide en plan for videre behandling må de jobbe fort. For hele landbruk- og næringslivet skriker etter billigere eller egenprodusert strøm, sier bonden.

Tar ikke vekk krana

Vindmølla med en prislapp på 1,5 millioner har en nominell effekt på 25 kW. Med denne er Høilands plan å produsere opp mot maksimalt 114.000 kWh per år.

Som vil tilsvare omtrent syv gjennomsnittshusholdninger i Norge.

Nå som bonden er et skritt nærmere å få vindmøllen på plass, kommer han ikke til å sette opp en kran til. Men den nåværende krana blir stående.

– Den kommer til å stå så lenge saken ikke er helt lukket, men planen om å sette opp en kran til på mandag er skrinlagt.