Arvid Mæland er kjent som en mann med store planer. Nå har han en ny, vill idé.

Bonden har nylig overtatt en stor fjellgård i Lauperak i Bjerkreim kommune i Rogaland.

Her har han etablert en kongesti, som blir åpnet av ordføreren torsdag. Men det stopper ikke der.

Mæland vil også hugge kong Haralds hode ut i det majestetiske Husafjellet i Lauperakheia, langs Ørsdalsvatnet.

– Jeg synes vi gjør så lite for kongen her i Norge. Vi har en så flott konge, men det er jo nesten umulig å få tak i et bilde.

COWBOYEN: Arvid Mæland foran fjellet i Bjerkreim, der han vil hedre kongen. Foto: Arild Eskeland / NRK

Vårt Mount Rushmore

Inspirasjonen er det berømte nasjonale minnesmerket Mount Rushmore i Keystone i Sør-Dakota i USA, som har fire presidenter hugget inn i fjellsiden.

– Ja, og fjellet her passer så godt. Kongen vil kikke ut mot Ørsdalsvatnet og se bort på fjellgården Dyrskog, den siste plassen hvor det bodde folk uten vei her i Bjerkreim.

Arvid Mæland savner å se bilder av kongen hjemme hos folk.

– Når jeg vokste opp var det fotografier av kongen i alle hjem, men nå er det jo bare noen som har et bilde på hyttedoen.

ORIGINALEN: Mount Rushmore i Black Hills nær Keystone i USA er Arvid Mæland sin inspirasjonskilde til ideen. Foto: Mike Stewart / Ap

Vil møte kongen

Mæland har alltid tusen jern i ilden. I Rogaland husker mange at han kjøpte landemerket Gulliver fra Kongeparken. Jærbuen drev i sin tid «Huse på Jæren», drev reiseselskap, og ble etterhvert hyttebygger i USA.

I 2017 kom «cowboyen» så hjem igjen til Norge, kjøpte en storgård på Vågå, flyttet videre til Numedal, og nå altså tilbake til hjemfylket, for å drive gård. Og få noen til å hugge i fjell.

– Jeg har snakket med noen italienere. Vi må vel ha tak i noen i USA eller Nepal som kan gjøre jobben. Få noen priser. Begynne i en ende. Men jeg gidder ikke hvis folk synes det er «tosje» og dumt.

Også må han finne ut hva fylkeskommunen og Slottet mener.

– Det er vanskelig å få tak i kongen, men hvis Hans Majestet sier kjør på, så gjør vi det.

Kommunen er i alle fall positiv.

KONGESTIEN: Torsdag ble kongestien åpnet av Arvid Mæland, ordfører i Bjerkreim, Kjetil Slettebø (Sp), og friluftsentusiast Helge Husveg, som har tatt initiativ til løypa. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Kan bli Insta-motiv

Torsdag klippet ordfører Kjetil Slettebø (Sp) snora for kongestien i Bjerkreim. En sju kilometer lang tursti, etter modell av Dronningstien i Hardanger.

Han håper det kan bli noe av landemerket, men lover ikke noe pengestøtte.

– Monarkiet får for lite oppmerksomhet, og kong Harald er en likandes og jordnær type som absolutt fortjener et slikt landemerke. Men jeg tror ikke vi skal blande kommunen inn i finansieringen. Han får det nok på plass uansett, sier ordføreren.

Slettebø tror at et kongelig steinansikt kan trekke turister.

– Dette området er populært allerede, og hvis vi får et Instagram-motiv så er det bra. Da får vi brukt naturen her enda mer.

Mæland innser at dette er noe av det sprøeste og mest storslåtte han har foreslått.

– Ja, sammenlignet med Gulliver, så har jo dette en helt annen dimensjon.

GULLIVER: I 2012 vant Arvid Mæland budrunden om å kjøpe landemerket Gulliver i Kongeparken i Gjesdal. Figuren gikk for 8000 kroner, og pengene ga han til barneavdelingen på sykehuset i Stavanger. Foto: eBay

–Sprøtt, men ikke umulig

Spørsmålet er likevel om det overhode lar seg gjøre.

– Helt klart. Dette må være enkle ting, sånn som jeg ser det. Dette skal vi få til. Vi må bare fått litt tyngde i det, sier Mæland.

KONGEFJELL: Slik ser fjellet ut i dag. Det ligger i et populært turområde, som nok blir enda mer populært, hvis planene blir gjennomført. Foto: Privat

– Hva vil det koste?

– En plass mellom 10 og 100 millioner kroner? Jeg vet ikke. Penger er bare et middel. Hvis Erna Solberg vil, så er det enkelt. Må det tas over mitt eller kommunens budsjett, så vil det ta litt lengre tid.

NRK har bedt Slottet om en kommentar til planene, men har foreløpig ikke fått noe svar.