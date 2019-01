Barnehageansatt tiltalt for voldtekt av barn

Det var 12. juni i fjor at mannen i starten av 40-årene ble anmeldt for et seksuelt overgrep mot et av barna i barnehagen der han jobbet.

Mannen ble samme dag pågrepet og siktet.

Et barn i barnehagen hadde reagert på handlinger den ansatte gjorde, og fortalte om dette til sine foresatte.

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltalen i saken. Den barnehageansatte er tiltalt for overtredelse på straffelovens paragraf 299 bokstav c.

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale i saken. Foto: Privat

Hadde overgrepsbilder

Etter at mannen ble pågrepet, gjorde politiet en rekke beslag hjemme hos ham. Blant annet to mobiltelefoner.

Ifølge tiltalen skal det i etterforskningen blitt avdekket at mannen har skaffet seg tilgang til bilder som fremstiller seksuelle overgrep mot barn og/eller seksualiserer barn.

Mannen skal ha søkt etter slikt materiale på nettet, heter det i tiltalen. Det har ført til at han også er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 311.

Kommunalsjefen bekrefter: Mannen er suspendert

Den barnehageansatte ble umiddelbart tatt ut av jobben etter pågripelsen.

Mannen i 40-årene er representert av advokat Tor Inge Borgersen. Foto: Erik Waage / NRK

NRK har vært i kontakt med kommunalsjefen i den aktuelle kommunen i Rogaland. Kommunalsjefen bekrefter at den tiltalte mannen er suspendert mens han venter på en rettskraftig dom.

Mannen er ikke tidligere domfelt.

Tor Inge Borgersen er tiltaltes forsvarer. Han har ikke besvart NRK henvendelser i dag.

Advokat Janne Karin Rasmussen i advokatfirmaet Sekse, er fornærmedes bistandsadvokat. Hun ønsker ikke å kommentere saken.