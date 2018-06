Avlyste ferjeavganger

Turistbilferja «Eid» har tekniske problemer. Hittil har oppsatt tur fra Forsand og Lauvvik blitt avlyst, og opplyser The Fjords DA at problemene ennå er ikke løst. – Vi har nå kansellert hele den første runden på Lysefjorden, som omfatter avgangen kl. 1200, fra Lysebotn med anløpssteder Flørli og Songesand, skriver Per A. Svanes i en pressemelding til NRK. Svanes satser på vanlig drift fra kl. 15.