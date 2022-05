Anbefaler ikke utredning

Statsforvalteren anbefaler ikke at flytting av bygda Lysebotn fra Forsand til Sirdal kommune utredes. Initiativet til en slik flytting kommer fra Lysebotn, men Statsforvalteren mener at det er ikke gode nok grunner til en slik utredning nå. Blant annet vises det til at veien til Sirdal er stengt i vinterhalvåret. Det er kommunaldepartementet som avgjør saken.