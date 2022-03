– Akkurat nå ligger jeg i en sykehusseng på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Det var en vond dag etter operasjon i går, men i dag går det bedre, sier han.

Jørn Bjørn Augestad (32), eller «Vagabjørn», som han heter på Instagram, har besøkt alle verdens 201 land.

Han er også forfatteren av boka «Reis – verden er ikke så farlig som du tror».

Jørn Bjørn Augestad måtte tilbringe en god stund på sykehus i Iran etter en alvorlig bilulykke i landet. Foto: Privat

Verden er kanskje ikke så farlig som du tror. Men for noen uker siden var Augestad i Iran. I dag er han glad for at han lever.

– Jeg hadde reist i to måneder i Iran. Da dette skjedde var vi i den sørlige delen, som heter Kerman, sier Augestad til NRK.

På en veldig smal vei kom det en lastebil i motgående kjørefelt. Sjåføren ble bekymret, og la seg akkurat litt for langt til høyre.

– Da havnet vi ut i grøfta. Sjåføren dro bilen opp på veien igjen, og havnet i motsatt kjørebane. Der smalt det. Det var front mot front mot en lastebil i rundt 120 kilometer i timen, sier Augestad.

Overlevde

Skadene hans er stygge. Han satt fremst i passasjersetet. Overkroppen er i god behold. Han fikk ingen hodeskader. Men der stanset vel de gode nyhetene.

– Jeg brakk beinet og lårbeinet og fikk noen stikk i beina etter at motoren skøyv seg frem i framsetet, sier Augestad.

Bilen var knust. De to andre som satt i bilen har han ikke fått kontakt med. Men ifølge Augestad har de det mye verre enn han selv.

Det blir trolig minst tre uker på sofaen for Jørn Bjørn Augestad. Men han er glad for å ha overlevd. Foto: Privat

En av dem har brukket begge beina og skulderen, samt hjernerystelse.

– Alle er veldig heldige som ikke har blitt drept av dette. Det ser ikke ut som om noen skulle overlevd dette, sier Augestad.

Han havnet på sykehus i Iran. Etter noen dager ble han operert, og så sendt tilbake igjen til Norge. Da han ankom SUS, ble det oppdaget at han også hadde brudd i lårhalsen.

– Jeg hadde gått rundt med brudd i lårhalsen i en uke uten at det ble behandlet, sier han.

Slik så røntgenbildet av Augestad ut etter skadene. Foto: Privat

Ikke første gang

Det er ikke første gang Augestad er i en bilulykke på en av sine mange reiser.

Under en seks måneder lang Afrika-tur i 2016 havnet han i en alvorlig bilulykke i Marokko.

På en enveiskjørt bro forsøkte en annen bilist å kjøre forbi bussen Augestad satt på. Det førte til at Augestad føyk ut av bussen og ned i en sandhaug. Han overlevde uten en skramme.

På samme tur ble han også siktet på av nigeriansk politi. Han ble alvorlig syk av malaria. Han ble offer for væpnet ran i Kamerun og havnet i fengsel i Burkina Faso.

Dette har han fortalt til lokalavisen Øyposten.

Jørn Bjørn Augestad er ikke direkte fornøyd med sykehuset i Iran. Foto: Privat

Ny bok

Men til tross for alle ulykker og uhell. Augestad er mer enn klar til å fortsette reisene sine. Nå går turen hjem til foreldrene på Finnøy utenfor Stavanger.

Der går trolig tiden med til å skrive ny bok, og å legge nye reiseplaner.

– Jeg er bare glad for å være i live. Det er bedre med en pause nå, enn full stopp.