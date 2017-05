Sommertoget minutt for minutt

Et spesialdesignet togsett skal tråkle seg fram mellom NSBs passasjer- og godstog. Undervegs filmer og forteller vi om landskapet og om samfunn som Sommertoget passerer.

Hver dag, med unntak av søndag og mandag, legger toget ut på en ny etappe.

Opptakene fra dagens tur blir sendt på NRK1 samme ettermiddag, og åtte programleder skal lose seerne gjennom Norge minutt for minutt.

Her er programlederne for Sommertoget 2017: Tom Erik Sørensen, Henriette Louise Krogness, Lotte Olsen, Chetan Rastogi, Helle Therese Kongsrud, Martin Steinholt, Lise Andreassen Hagir og Rebecca Nedregotten Strand. Foto: Marit Hommedal / NRK

Hver programleder blir med toget i en uke, med hver sine femdagersetapper.

Her er programlederne:

Uke 26

Bodø-Steinkjer: Martin Steinholt

Martin Steinholt er programleder for Sommertoget i uke 26. Foto: Marit Hommedal / NRK

Martin Steinholt er en snakkesalig nordlending med røtter både i Lofoten og på Helgeland. Han jobber ved NRKs kontor i Bodø hvor han har vært i rundt 15 år.

– Jeg kjørte Nordlandsbanen fra sør til nord da jeg fikk være med på «Nordlandsbanen minutt for minutt» i 2012. Nå gleder jeg meg til å vise fram togreisa fra nord til sør, og alle de spennende folkene som vi treffer langs ruta.

– Alt nord er jo eksotisk! Jernbane i Arktis er ganske uvanlig og Saltfjellet kan ha fire årstider på under en time, sier Martin Steinholt.

De som kjenner ham, påstår at han er fanatisk opptatt av tog, og Martin har gitt opp å nekte for dette.

Uke 27

Steinkjer-Åndalsnes: Henriette Louise Krogness

Henriette Louise Krogness er programleder for Sommertoget i uke 27. Foto: Marit Hommedal / NRK

Henriette Louise Krogness (42) kommer fra Bergen, men har vokst opp i Trondheim.

Før hun begynte å jobbe i NRK i Trondheim bodde hun i England, Oslo og Australia.

Hun har vært programleder for blant annet «Kveldsåpent», «Stjerneklart» og «God morgen- og god ettermiddag Trøndelag» i NRK P1. Hun har vært programleder for livssynsprogrammet «Underveis» på NRK1 og NRK2 og hun er nå programleder i P1+.

Henriette kjenner Trønderbanen godt, men har aldri reist med Raumabanen og ser virkelig fram til å få stige om bord der.

I tillegg overrasket hun seg selv ved å bli svært glad da hun hørte at Fantorangen også skulle være med på Sommertoget.

Uke 28

Åndalsnes-Røros: Tom Erik Sørensen

Tom Erik Sørensen er programleder for Sommertoget i uke 28. Foto: Marit Hommedal / NRK

Tom Erik Sørensen (51) kommer fra Trondheim og har jobbet i NRK siden 1991. Før det jobbet han som offiser i Luftforsvaret.

Tom Erik er den som flest ganger har vært programleder i «Norge Rundt», både på fredagskveldene og som programleder for programmets 30- og 35-års jubileumsprogram.

I tillegg var han programleder for «Gammel Årgang», et repriseprogram for de tidligste utgavene av «Norge Rundt».

Han var med som programleder for «Minutt for minutt» om bord i «Sommerbåten», både i 2013 og 2015.

På Sommertoget starter reisen hans i Åndalsnes og Raumabanen. Han drar videre sørover på Dovrebanen og ender opp med Røros på Rørosbanen, et naturlig stopp for en som er halvt rørosing.

Tom Erik er til daglig programleder for Frokostradioen i NRK P1+ og skal også lage radiosendinger fra Sommertoget, i to uker fra Røros til Eidsvoll og fra Eidsvoll til Voss.

Uke 29

Røros-Eidsvoll: Helle Therese Kongsrud

Helle Therese Kongsrud er programleder for Sommertoget i uke 29. Foto: Marit Hommedal / NRK

Helle Therese Kongsrud (32) kommer fra Nes i Ringsaker og lever livet på Hedmarken. Hun tjener til livets opphold i NRK Hedmark og Oppland, noe hun har gjort siden 2009.

Helle Therese hadde sin minutt for minuttdebut på Mjøsa og Skibladner i fjor sommer. Da var hun så på hjemmebane som det går an å komme, så det blir et lite eventyr å skulle bevege seg ut i verden.

Spesielt gøy blir det nok å få kjøre Solørbanen, for der frakter de til vanlig bare tømmer.

Uke 30

Eidsvoll-Voss: Rebecca Nedregotten Strand

Rebecca Nedregotten Strand er programleder for Sommertoget i uke 30. Foto: Marit Hommedal / NRK

Rebecca Nedregotten Strand (36) kommer fra Ulsteinvik på Sunnmøre. Hun jobber i NRK Hordaland og har bodd i Bergen i omtrent 15 år.

Rebecca er kjent som programleder for blant annet «Reinflytting minutt for minutt», «Nasjonal vedkveld» og «Nasjonal strikkekveld». Hun var en av programlerne under «Sommerbåten 2013» og hun har laget dokumentarserier som «Gjetere i Jotunheimen» og «Landet fra lufta».

Siden Rebecca alt har sett hele landet fra helikopter ser hun fram til å se deler av landet fra togvinduet.

Under turen med Flåmsbana vil hun være på gamle trakter, for Rebecca jobbet en uke som hulder i Kjosfossen i Flåmsdalen.

Veke 31

Voss-Notodden: Chetan Rastogi

Chetan Rastogi er programleder for Sommertoget i uke 31. Foto: Marit Hommedal / NRK

Chetan Rastogi (33) kommer fra Asker i Akershus. Han har jobbet i NRK Buskerud i sju år, hvor han er kjent som en av morgenstemmene på radioen.

Chetan liker liv og røre, og elsker å finne på sprell når han er på lufta.

Som programleder for «Norge Rundt» i 2012 reiste han landet rundt, men aldri med tog. Nå gleder han seg til å se mer av Norge fra togvinduet, men aller mest gleder han seg til å møte folk når toget stopper.

Om det er en eller 1000 på perrongen, lover han uansett god stemning. Han håper hvert eneste stoppested blir en folkefest på ferden hans fra Voss til Notodden.

Veke 32

Notodden-Vennesla: Lise Andreassen Hagir

Lise Andreassen Hagir er programleder for Sommertoget i uke 32. Foto: Marit Hommedal / NRK

Lise Andreassen Hagir (31) kommer fra Stavanger. Hun jobber i NRK Rogaland som journalist, og er ofte å høre som programleder for radiosendingene i fylket.

Innimellom er hun innom TV-ruta, blant anna har hun vært programleder i «Norge Rundt» og en av programlederne under «Sommerbåten» i 2015.

Lise skal innom både Telemark, Agder-fylkene og Rogaland med Sommertoget. I Telemark har hun tidligere bodd, på Sørlandet har hun bodd mange av barndommens somre og i Rogaland er hun på hjemlige trakter.

Uke 33

Vennesla-Sarpsborg: Lotte Olsen

Lotte Olsen er programleder for Sommertoget i uke 33. Foto: Marit Hommedal / NRK

Lotte Olsen (39) kommer opprinnelig fra Alta i Finnmark, men blir mer og mer østfolding. Hun bor i Råde – et av stoppestedene for Sommertoget.

Hun jobber i NRK Østfold, hvor hun er reporter og programleder. Lotte har tidligere jobbet med TV-aksjonen, hvor hun blant annet laget dokumentarene «TV-aksjonen 40 år», «Demensavdelingen» og «Rygge: Kansellert». Hun står også bak programserien «Kan vi være med?».

Det er ikke til å stikke under en stol at Lotte gleder seg ekstra mye til Sommertoget kommer til hjembygda, men hun gleder seg aller, aller mest til å møte folk på store stasjoner og små mjølkeramper på Sommertogets siste etappe.

Møter hun en hund på stasjonen, lover hun at den skal få komme på TV!

Lotte er også litt over snittet glad i folk og elsker å hørre historiene deres.

Sommertogets reiserute Ekspandér faktaboks 27. juni - Rognan 28. juni - Mo i Rana 29. juni - Trofors 30. juni - Grong 01. juli - Steinkjer Sommertoget står i ro søndag og mandag 4. juli - Hommelvik 5. juli - Støren 6. juli - Oppdal 7. juli - Dombås 8. juli - Åndalsnes Sommertoget står i ro søndag og mandag 11. juli - Vinstra 12. juli - Moelv 13. juli - Rena 14. juli - Alvdal 15. juli - Røros Sommertoget står i ro søndag og mandag 18. juli - Tynset 19. juli - Elverum 20. juli - Kongsvinger 21. juli - Grorud 22. juli - Eidsvoll Sommertoget står i ro søndag og mandag 25. juli - Gran 26. juli - Flå 27. juli - Finse 28. juli - Flåm 29. juli - Voss Sommertoget står i ro søndag og mandag 1. aug - Ål 2. aug - Hønefoss 3. aug - Stokke 4. aug - Porsgrunn 5. aug - Notodden Sommertoget står i ro søndag og mandag 8. aug - Nelaug 9. aug - Marnardal 10. aug - Brusand 11. aug - Sira 12. aug - Vennesla Sommertoget står i ro søndag og mandag 15. aug - Bø 16. aug - Vestfossen 17. aug - Ås 18. aug - Råde 19. aug - Sarpsborg

Sommeråpent

Hver dag vil programlederne ha med seg gjester om bord som kan fortelle noe om området Sommertoget kjører gjennom.

I starten av juni blir programlederne for Sommeråpents sendinger kunngjort.