Skal ha tent på håret til medelev

To 16 år gamle gutter må møte i Oslo tingrett neste onsdag, tiltalt blant annet for å ha tent på håret til en medelev. De er også tiltalt for flere tilfeller av ran og trusler mot folk på gaten, for å ha båret kniv, slåsshansker, knokejern og våpenetterligninger.