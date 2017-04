Oslo kommune og Fortum Energi er blitt enige om å ta Hafslund av børs. Dette gjøres gjennom å kjøpe de resterende aksjene og deretter dele opp selskapet. Kommunen blir eier av kraftverk og ledninger mens Fortum overtar strømsalget.



Byrådsleder Raymond Johansen kalte inn til pressekonferanse klokken 09.00 på Oslo rådhus. Der redegjorde han og byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, for avtalen.

Raymond Johansen er byrådsleder i Oslo. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Avtalen sikrer Oslo kommune eierskap til strømnettet og kraftproduksjonen som i dag eies av Hafslund. Kontroll over naturressursene og viktig infrastruktur samt rendyrking av Hafslund som et nettselskap har vært viktige målsettinger for kommunen, sa Johansen på pressekonferansen.

Tar Hafslund av børs

Oslo kommune eier i dag 53,7 prosent av Hafslund mens Fortum eier 34,3 prosent. De to partene har informert markedet at Oslo kommune, gjennom et nytt heleid eierselskap, vil fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Hafslund ASA til 100 kr stykket.

Aksjonærer som ikke aksepterer budet vil bli tvangsinnløst. Det kan kommunen kreve fordi kommunen sammen med Fortum eier over 90 prosent av de stemmeberettigede aksjene i Hafslund.

De ansatte vil trolig merke lite til den store omrokkeringen i eierstruktren.

– Transaksjonen vil i beskjeden grad berøre de ansatte, sa Johansen.

Deler opp Hafslund

Hafslund har i dag fire hovedområder. Produksjon (av strøm gjennom kraftverk), Varme (som i fjernvarme), Nett (selve strømnettet) og Marked (salg av strøm).

Etter en litt komplisert finansakrobatikk (se børsmeldingen) vil eierandelene bli som følger:

Oslo kommune vil eie 100 % av Nett

Oslo kommune vil eie 90 % av Produksjon mens Fortum vil eie 10 %

mens Fortum vil eie 10 % Oslo kommune og Fortum vil eie 50 % hver av Varme . Varme blir ny eier av Klemetrudanlegget (som kommunen i dag eier 100 %).

. Varme blir ny eier av Klemetrudanlegget (som kommunen i dag eier 100 %). Fortum vil eie 100 % av Marked

– Salg av strøm er ikke en naturlig oppgave for Oslo kommune, sa byrådsleder Raymond Johansen. Han viste til at Hafslund i desember 2015 varslet at selskapet vurderte å skille ut strømsalgbiten som eget selskap og notere dette på Oslo Børs.

Byråd Geir Lippestad opplyste om at transaksjonen er selvfinansierende for kommunens del, det vil si at eiendelene man får er verdsatt til like mye som eiendelene man gir fra seg.

KJØPER OG SELGER: Byrådsleder Raymond Johansen og byråd Geir Lippestad fortalte at kommunen kjøper seg opp i kraftverk og kabler, men selger ut selve strømsalgenheten til Hafslund. Foto: Heidi Rasmussen / NRK

Selger «en halv månelanding»

Som del av den omfattende transaksjonen blir gjenvinningsanlegget på Klemetsrud, som i dag er heleid av kommunen, en del av selskapet Varme som Fortum skal eie halvparten av.

Dermed får altså Klemetsrudanlegget inn en ny eier.

På Klemetsrud forsøker kommunen i samarbeid med Aker Solutions å lykkes med CO2–fangst og lagring, det som tidligere statsminister Jens Stoltenberg i sin tid omtalte som en «månelanding».

– Arbeidet med karbonfangst og lagring har vært et av satsingsområdene til Fortum. Som en grønn partner vil de kunne tilføre teknologisk forståelse og finansiell kraft, sa Raymond Johansen på pressekonferansen.