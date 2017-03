Neppe penger til T-bane på Nedre Romerike

Etter det NRK er erfarer er Fornebubanen og sentrumstunnelen inne, men ikke baneløsninger på Nedre Romerike. Her er det snakk om en forlengelse av T-banen fra Ellingsrudåsen inn i Lørenskog til Ahus, og videre til Lillestrøm og Kjeller.

Lover foreløpig bare penger til planlegging

Hele Nasjonal Transportplan blir lagt fram av regjeringen rett før påske, men de fire borgerlige partiene er altså enige om hovedtrekkene. Her representert med Krf-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder Trine Skei Grande, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I avtalen om Oslopakke 3 er det en forutsetning at staten betaler 50 prosent av de tre viktige baneprosjektene i Oslo-området: Fornebubanen, ny metrotunnel gjennom Oslo sentrum og baneløsninger på Nedre Romerike.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke bekrefte om de tre prosjektene er med i Nasjonal Transportplan, som varer helt fram til 2030.

– Alle de fire partiene er enige om en god bysatsing, men nøyaktig slik vi løser det, det kommer vi tilbake til på et senere tidspunkt, sier han.

Abid Raja, Venstres stortingsrepresentant fra Akershus, sier at det ikke går an å investere i et prosjekt som foreløpig ikke er planlagt og utredet.

– Det vil vi nå ta tak i gjennom Bane Nor sine midler. Så har vi forpliktet oss og lovet at vi skal ta femti prosent av alle store kollektivprosjekter i storbyområdene, sier han.

Hva som skal inngå i en baneløsning på Nedre Romerike, er ikke planlagt i detalj. Tidligere gikk prosjektet under navnet Ahusbanen, men tanken nå er å forlenge banen videre inn i Skedsmo til Lillestrøm og Kjeller.

Også mulige tverrforbindelser i Groruddalen blir vurdert som en del av prosjektet.

Frykter at utviklingen stopper opp

Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim (Ap), håper planleggingsmidlene følges opp med investeringsmidler, slik Oslopakke 3 forutsetter. Foto: Ingvill Tandstad / NRK

Ordførerne på Nedre Romerike er glade for at det nå blir satt av penger til planlegging av T-bane til Ahus, Lillestrøm og Kjeller.

– Det som er viktig er at de tjue millionene kommer såpass fort at det ikke blir opphold i det planlagte arbeidet som allerede pågår. Men hvis det ikke blir fulgt opp med investeringsmidler fra staten, da blir jeg kjempeskuffa, sier ordfører Ragnhild Bergheim i Lørenskog.

Ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten, er redd for at utviklingen vil stoppe opp og gi enda større utfordringer med trafikkavviklingen uten investeringsmidler.

Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten (Ap), sier Nedre Romerike er utpekt til å ta veksten at det derfor er et politisk ansvar å følge opp med investeringsmidler. Foto: Olav Juven / NRK

– Vi er det viktigste vekstområdet i hele Akershus og Oslo-regionen. At planleggingen følges opp med investeringsmidler, det er helt avgjørende for utviklingen av dette området i storbyregionen, sier han.

– Vi må bare fortsette kampen for å få de pengene på plass, det er grenser for hvor mange biler området kan ta opp hvis vi ikke får mer effektive kollektivløsninger, sier Bergheim.