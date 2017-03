Foreslår mindre penger til over halvparten av Oslos barneskoler

– Det er brutalt, dramatisk og ikke faglig begrunna, sier budsjettansvarlig i Utdanningsforbundet Oslo, Jorunn Folkvord.

– Dette vil spesifikt ramme skoler som vi vet har store utfordringer i dag, mener Jorunn Folkvord i Utdanningsforbundet. Foto: Olav Juven / NRK

Hun viser til at noen av skolene som rammes hardest får kutt tilsvarende 3–4 lærerstillinger.

Konsulentfirmaet Deloitte har på oppdrag fra Utdanningsetaten utredet hvordan man kan fordele pengene i Osloskolen annerledes. Dersom modellen blir vedtatt er det skolene i indre øst som vil miste mest penger.

Lilleborg skole på Torshov mister 8 prosent av tildelingene sine, noe som tilsvarer 3,2 lærerstillinger ved skolen. I høringssvaret sitt skriver de at:

«Det er uforsvarlig (...) å redusere driften med den antatte endringen i ressursfordelingen på 2 142 850 kroner.»

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), har enda ikke fått sett på rapporten eller høringssvarene.

– Så får vi se nå om Deloitte har tolket oppdraget riktig, om den gir noen svar eller nye spørsmål som vi må ta videre, sier Dahl.

Språkopplæring med nye rammer

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) sier byrådet skal lytte både til publikum, skolene og Utdanningsetaten i det videre arbeidet med forslaget. Foto: Rushda Syed / NRK

En av endringene som foreslås er å avslutte ordningen der skolene får en gitt pengesum per elev med særskilt norskopplæring.

Det gjelder i dag 23 prosent av elevene i Osloskolen, og det er skolene selv som vurderer om det er nødvendig for den enkelte elev.

Av utredningen går det frem at pengene som overføres verken er øremerket språkopplæring eller den enkelte elev.

Deloitte mener at en mer objektiv ordning vil være å gi skolene støtte per elev med minoritetsbakgrunn. Mens noen av skolene tror dette kan fungere, mener Utdanningsforbundet at minoritetsbakgrunn ikke nødvendigvis sier noe om de reelle behovene.

– Lærernes faglige vurderinger tar utgangspunkt i det faktiske behovet. Når vi ser hvordan endringene slår ut for skoler med store dokumenterbare behov, er det ikke tvil om at faglige vurderinger er viktig for at pengene skal treffe riktig, sier Folkvord.

Bydel Gamle Oslo reagerer også i sitt høringssvar på at faglige vurderinger ikke skal være styrende:

«Vi er overrasket over den manglende tilliten til de faglige vurderingene som gjøres. Vi mener det er åpenbart at tildelingen (...) må henge sammen med de faglige vurderingene som blir gjort på den enkelte skole.»

Særskilt norskopplæring i Oslo Ekspandér faktaboks I 2015 hadde 35 prosent av barn mellom 6 og 18 år i Oslo innvandrerbakgrunn. Det vil si at de enten selv har innvandret til Norge, eller at en eller begge foreldrene har innvandret.

Opplæringsloven (paragraf §2-8) pålegger skolene å gi særskilt norskopplæring til språklige minoriteter frem til de «har tilstrekkelig kunnskap til å følge den vanlige undervisningen».

Det er skolene selv som gjør vedtak når de mener at en elev trenger dette og ordningen krever samtykke fra elever/foresatte.

I dag er det 23 prosent av elevene i Osloskolen som har et slikt vedtak.

– Osloskoler drives rimeligst i Norge

Deloitte har sett på omfordelinger innen gjeldende ramme. Altså ingen økning av totalbeløpet, men en ny fordeling.

Uavhengig av om skolene blir rammet av kutt, skriver mange av Osloskolene i sine høringssvar at det uansett er for lite penger i den store potten.

Blant annet har skoler vest i byen i ofte mindre penger per elev enn i øst fordi de ikke har ekstra utfordringer som utløser midler. Dette gjelder for eksempel Bestum, Bygdøy og Bogstad. Også Deloitte anerkjenner dette problemet i rapporten.

«Elevsatsen er bare så vidt i stand til å dekke kostnaden på skoler uten spesielle problemer, og en rekke av Oslos skoler drives antagelig rimeligst i Norge eller svært nær det absolutt rimeligste nivået for en offentlig skole.»