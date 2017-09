Mann skadet etter gravemaskinulykke

En mann er fraktet til Ahus med skader i beinet etter at han ble fastklemt da en gravemaskin veltet på Robsrud i Lørenskog, skriver Romerikes Blad. Politiet forteller at brannvesenet raskt fikk frigjort mannen etter at de ankom ulykkesstedet.