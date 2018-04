Ingen busser i Oslo ved streik

Dersom LO, YS og NHO ikke blir enige innen søndag, blir det storstreik. Det betyr trangere tider for kollektivreisende i Oslo og nesten hele Akershus.

– Ingen busser vil gå i Oslo og bare et fåtall i Akershus. Vi regner med at 350.000 busspassasjerer vil berøres, sier Sofie Bruun, kommunikasjonssjef i Ruter.

T-bane, trikk og tog vil gå som normalt ved streik. Ruter og NSB har imidlertid ikke lov til å sette opp ekstra avganger for å veie opp for bortfallet av busseter. Dermed vil det bli smekkfullt på de ordinære skinnegående avgangene, særlig i rushtidene.

Ruter er sikker på at det ikke vil bli plass til alle som vil kjøre være med.

– Vi oppfordrer alle som kan til å bruke hjemmekontor eller reise utenom rushtidene. Sofie Bruun, kommunikasjonssjef i Ruter

FULLT: Det er ofte fullt på T-banen med dagens trafikk. Ved streik blir det enda fullere. Foto: Charlotte Sverdrup / Ruter

Reisegarantien gjelder ikke

Også båttrafikken vil rammes. Én av de tre fergene mellom Nesoddtangen og Aker Brygge blir tatt ut dersom det blir streik.

Reiseplanleggeren i Ruters app vil ikke oppdateres under streik og reiseforlag som inneholder buss eller båt kan derfor være feil.

For øvrig gjelder ikke Ruters reisegaranti ved streik, så du får ikke drosjerefusjon fordi bussen ikke går.

Se status på alle linjer med buss, båt, trikk, og T-bane ved streik her.

Enkelte bussreisende i Akershus vil imidlertid merke mindre til streiken. I Årnes, Eidsvoll, Bjøkelangen og Vestby kommune vil busstrafikken gå omtrent som normalt, inklusiv ekspressavganger til Oslo.

Elevene får gyldig fravær

I Akershus vil en rekke elever som har rett på skoleskyss ikke få dette. Ruter estimerer at rundt 20.000 elever vil rammes. Enkelte av elevene, som vanligvis hentes med drosje, vil trolig fortsatt bli hentet.

Rektor ved Ås videregående skole, Anne Karin Øksnevad, sier mange av skolens 1.350 elever er avhengig av buss til skolen.

– De vil få gyldig fravær, ettersom det ikke er elevenes skyld at bussene ikke går, sier hun.

Fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, John Arve Eide i oppfordrer alle til å finne alternativ transport til skolen, men bekrefter at streiken ikke vil gi ugyldig fravær for elevene.

Ruteendringer hvis det ikke blir streik

Dersom det ikke blir streik, blir det likevel endringer for bussreisende i Oslo og Akershus på mandag. Da utvides nemlig tilbudet på enkelte ruter, mens andre kanselleres.

– I bydel Søndre Nordstrand legges linje 72 ned til fordel for den nye linje 73, som går fra Brenna til Holmlia, via Mortensrud, sier Bruun.

Dessuten får flere nattbusser og en rekke rushtidsbusser inn til Oslo flere avganger.

Se alle ruteendringene her.