Fotballdommer siktet for overgrep

En fotballdommer i 20-årene er siktet for over 300 nettovergrep mot unge gutter, skriver VG. Dommeren ble pågrepet av politiet et sted på Østlandet i fjor sommer og siktet for seksuell omgang med mindreårige og fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, skriver avisen.