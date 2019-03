Bank ranet i Oslo – mann pågrepet på skole

Saken oppdateres.

En bank på Majorstuen i Oslo ble ranet mandag formiddag. Gjerningsmannen ble pågrepet under flukten fra åstedet, skriver politiet på Twitter.

Politiet ble oppringt av flere personer som meldte om ranet, rundt klokken 10.50. Det var både kunder og ansatte til stede da ranet skjedde.

Sparebank1 ranet på Majorstuen. Foto: Nadir Alam / NRK

– Gjerningsmannen forsvant fra stedet etter få minutter, men vi holdt dialog med vitner på telefon, som ga oss fluktruten hans. Han ble pågrepet av væpnet politi inne på Majorstuen skole, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Personen som er pågrepet er en mann i midten av 50-årene.

Mannen fikk ikke med seg verdier fra banken. Ingen ble fysisk skadd.

– Det ble brukt en pistollignende gjenstand under ranet. Hvorvidt denne er ekte, er ennå ikke bekreftet, sier Pedersen.

Siv Stenseth, konserndirektør for kommunikasjon i Sparebank 1, sier til NRK at det både er bank og eiendomsmegler i lokalet, men at det ikke oppbevares penger der.

– Vårt fokus er nå å ta vare på de ansatte. Bedriftshelsetjenesten er koblet inn, sier Stenseth.