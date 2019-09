Amper stemning på SIAN-demonstrasjon

Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) holdt lørdag ettermiddag stand på Tøyen torg.

Det var høylytt stemning på torget i Oslo, og mange motdemonstranter hadde møtt opp.

Ifølge NRKs reporter på stedet jublet motdemonstrantene da eggene traff standen til Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

– Vi har tatt høyde for at det kan bli verre. Det er tilstrekkelig med ressurser på stedet både sivilt og uniformer politi, sa operasjonsleder Tore Solberg, til NRK i 14.00-tiden.

Det ble satt opp flere sperringer mellom SIAN og motdemonstrantene. Noen av motdemonstrantene prøvde å fjerne de første sperringene. Politiet fikk roet disse ned.

Hittil har politiet innbrakt tre motdemonstranter som forsøkte å ta seg inn i området til SIAN før organisasjonen selv var på plass.

Det ble også blitt kastet egg, flasker og frukt mot standen til SIAN.

Etter at demonstrasjonen ble avsluttet i 15.00-tiden, skriver Dagbladet at politiet er ved Tøyen T-banestasjon der en person har blitt lagt i håndjern.

Her prøver politiet å roe ned noen av motdemonstrantene som forsøker å fjerne sperringene foran standen til SIAN. Foto: Anders Fehn / NRK

Holder stand

SIANs uttalte formål er å «motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge», og de ser på islam som «en trussel mot vår fred og frihet», ifølge egne nettsider.

Fra før var det varslet en rekke motdemonstrasjoner mot Sian. Oslo mot rasisme, som blant andre Antirasistisk Senter og en rekke andre organisasjoner står bak, er en av arrangørene bak mot demonstrasjonene.

Allerede ved 12-tiden hadde flere hundre mennesker som hadde møtt opp. Også partiet Rødt er til stede, med en plakat der det står «Sian ut av Oslo».

Mange mennesker dukket opp på Tøyen torg for å demonstrere mot Sian. Foto: Anders Fehn / NRK

Var lenge usikkert om SIAN fikk tillatelse

Det var lenge en stund usikkert om SIAN skulle få holde stand på Tøyen torg. De fikk først godkjennelse til å stille seg opp på torget, før Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo trakk godkjenningen tilbake.

Det mente kommuneadvokaten at de ikke hadde lov til, og dermed holder SIAN sin stand som planlagt lørdag.

Heller ikke politiet ville stoppe arrangementet. De er til stede med det de kaller en del politifolk.

– Men jeg vil ikke si hvor mye ressurser, sier operasjonsleder Line Skott til NRK.

Da NRK snakket med Skott før SIAN var på plass på Tøyen, sa hun at de er til stede for se til at alt går greit for seg.

På Twitter skriver politiet at de er der for å sikre ytringsfriheten, og ivareta sikkerheten til alle parter.