100 elever syke på Oslo-skole

Vinteren er høysesong for mange sykdommer og nå er de på full fart inn.

Bøler skole i Oslo er en av skolene som er hardt rammet. Av 560 elever på barneskolen er rundt 100 elever syke, opplyser undervisningsinspektør Katrine Falleth.

– 1-klassingene er hardest rammet. Her er halvparten av elevene syke, sier Fallet.

I tillegg til omgangssyke har flere av barna streptokokker.

Vil hindre at flere elever blir smittet

Mange av elevene ved Bøler skole ble syke forrige fredag. Mandag sendte skolen ut en melding til foreldrene.

– Vi ber foreldrene varsle om hvilke sykdommer barna har. I tillegg ber vi om at barn som har hatt omgangssyke blir holdt hjemme i 48 timer etter at de har blitt friske.

Flere besøk på Legevakten

Jon Ørstavik, seksjonsoverlege på Legevakten i Oslo. Foto: Fouad Acharki / NRK

Jon Ørstavik er seksjonsoverlege på Legevakten i Oslo. Han forteller at de har hatt flere pasienter med omgangssyke de siste ukene.

– Antall syke elever ved Bøler skole er massivt. Vi kjenner ikke til om det er like mange syke elever ved andre skoler i Oslo.

Vasker dørhåndtak og leker

Janne Lilleberg er leder i Margarinfabrikken barnehage på Bjølsen. Hun forteller at de hadde et utbrudd av omgangssyke i barnehagen for to uker siden.

– Vi regner med at det kan bli flere perioder med omgangssyke i vinter.

Barnehagen har ekstra fokus på hygiene i perioder med sykdom.

– Vi vasker dørhåndtak og leker ofte for å unngå smitte. I tillegg fjerner vi kosedyrene.

Varsler om norovirus i hele landet

Norovirus er en vanlig årsak til omgangssyke. Viruset kan gi kvalme, oppkast, magesmerter og diaré.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det høysesong for norovirus nå.

– Vi har fått meldinger fra hele landet om at folk er smittet, sier Hilde Marie Lund, lege i seksjon for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet.

Mer mottakelig for sykdom om vinteren

Tore W. Steen er smittevernoverlege i Oslo kommune. Han forteller at norovirus og streptokokker gir sykdommer som sprer seg lett på denne tiden av året.

Smittevernoverlege Tore W. Steen råder foreldre til å holde barna hjemme i to døgn etter at de har hatt omgangssyke. Foto: Else Karine Archer / NRK

– Streptokokker er en bakterie som blant annet kan gi halsbetennelse. Flere får streptokokker om vinteren, enn resten av året. En av årsakene er at slimhinnene våre kjøles ned. Det gjør at vi blir mer mottakelige for sykdom.

De fleste som får noroviruset er syke i ett til to døgn. Viruset kan smitte mellom personer eller via mat og drikke.

Smittevernlegen har følgende råd til foreldre med barn som har omgangssyke:

– Gi barna rikelig med drikke. Vask hendene ofte i såpe og vann. Undersøkelser har vist at det er bedre enn håndsprit i tilfeller der sykdommen skyldes norovirus.