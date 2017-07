Vurderer å fjerne Gamleby-kanoner

Kanonene i Gamlebyen i Fredrikstad kan bli fjernet, etter at en av kanonene kollapset i forrige uke på grunn av dårlig vedlikehold. Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken. Festningsforvalter i Gamlebyen, Karin-Elin Berg satt opp skilt på kanoene med en advarsel om fare for kollaps. Berg forteller at de vurdere å fjerne alle kanonene, men sier at de gjerne vil ha noen kanoner plassert rundt på festningen også i fremtiden.