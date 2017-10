Viken-hovedsete nær Oslo

Hovedadministrasjonen i Viken bør ligge vest for Oslo, på Lysaker eller i Sandvika. Men 25 prosent av administrasjonen bør lokaliseres i Nedre Glomma-området i Østfold. Dette går fram av et forslag som fylkesordførerne i Østfold, Akershus og Buskerud legger fram på et felles fylkestingsmøte i dag.