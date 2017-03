Vegvesenet: – Var ikke forberedt på dette

– Værmeldingene vi fikk tydet på at det skulle bli kaldt, men komme lite snø. Dette var vi ikke forberedt på, sier Gisle Ø. Andersen i Statens vegvesen.

Både i Sarpsborg, Fredrikstad og i Halden har det snødd tett fredag morgen. Med temperaturer nær null grader har isen pakket seg og blitt til is med en våt hinne på.

Det fører til svært glatte veier og mange utkjøringer.

Minst tre busser har havnet utenfor veien, og spesielt vogntog ser ut til å slite på føret. Flere er blitt stående fast midt i veibanen flere steder, andre steder har de kjørt av veien.

Også en rekke personbiler har gått i grøfta, men det er så langt ikke meldt om noen alvorlige personskader.

Været fører til lange og saktegående køer i morgenrushet.

Saltet før nedbøren kom

I vegvesenet innrømmer de at de ikke var forberedt på dette.

De hadde gått ut fra at det kunne komme noe millimeter snø fredag morgen, men at det var langt mindre enn det som kom, og at snøen skulle fordele seg over en lengre periode.

Fredag morgen kom det fem centimeter snø på halvannen time.

Yrkessjåfør Harald Didriksen forteller at snøen kom raskt fredag morgen. Foto: Petter Larsson/NRK

– Vi saltet på forhånd tidligere på natta. Da vi skjønte at det kom snø, så kalte vi ut alle mannskaper. Resultatet er ikke slik vi ønsker, sier Andersen.

NRKs reporter har vært i kontakt med lastebilsjåfører som har kjørt flere turer mellom Sarpsborg og Rakkestad tidlig fredag morgen. De forteller at det gikk svært raskt fra veiene var kjørbare til snøen hadde gjort dem nærmest ufremkommelige.

– Jeg kjørte til jobb da klokka var 06 til morran i dag og da var veiene helt fine. Halvannen time senere var det kaos, det sier litt. Men vi lever i Norge og nå er det vinter. Man får ikke gjort noe med værgudene, sa yrkessjåfør Harald Didriksen fredag morgen.

Ikke som varslet

Meteorologkonsulent Jan Ingen Hansen ved Meteorologisk institutt sier det kraftige snøværet ikke er noe de klarte å fange opp og varsle.

– Vi varslet mindre nedbør. Våre systemer har problemer med å se slike byger. Det varselet som Vegvesenet har fått fra oss sier at det ikke skulle komme så mye nedbør. Så det er vi ikke fornøyd med, sier Hansen.

PS: Søndag er det meldt et vær som likner det vi fikk fredag morgen. Denne gang er vi forberedt!