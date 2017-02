Vanskelig å slukke elbil-brann

Brann i elbiler skaper utfordringer for brannvesenet. Det sier brannmester ved Moss brann- og redning, Ronald Thorvaldsen. -Den elektriske spenningen i elbiler er så høy at det kan være fare for å få strøm i seg for de som skal redde. Slukningsarbeidet blir derfor vanskelig, sier Thorvaldsen.