For første gang er det gjort lydobservasjoner av fuglen i Norge. Ellers i Europa er det gjort kun tre observasjoner på våren tidligere.

– På jobben fikk jeg høre: «Skal du ikke se fuglen engang?» De sier at jeg er spinnvill. Men for meg er det en stor opplevelse å høre den, sier Trond Ove Stakkeland fra Sandnes.

Han kom til Østfold med leiebil etter å ha fløyet fra Stavanger til Gardermoen.

Tore Vang (t.v.) og Svein Ivar Eliassen syntes det var stort å få høre en Maskerikse synge i Norge. Foto: Sebastian Nordli/NRK

I sivet 200–300 meter unna hører man lydene av en maskerikse. Lydene dukket opp for to uker siden, men først natt til tirsdag kom bekreftelsen på at de tilhørte den sjeldne fuglen.

Da gikk alarmen over hele landet.

– Når bombene smeller, da er det bare å komme seg av gårde, ler Svein Ivar Eliassen, som kjørte bil i 7–8 timer fra Bryne for å få med seg lyden.

Hør lyden her:

Stor begivenhet

Tore Vang fra Trondheim har tilbragt mange timer på plassen sammen med mange likesinnede.

– Bare tirsdag var det 150 personer her. Når alarmen går, så hiver folk seg i biler og fly og kommer. Det har kommet folk fra Lista, Jæren og Stavanger og Trøndelag. Det er fullt trøkk, smiler han.

At fuglen har gitt lyd fra seg her til lands, er en stor begivenhet i miljøet.

– Det er en amerikansk fugl som har forvillet seg til Europa. Vi har hørt den, men ingen har fått øye på den enda, sier Vang.​

Dere er litt gale?

– Folk som ikke er i miljøet, synes nok at vi er det. Man kan kalle det galskap, men det er mest lidenskap.

Tore Vang krysser armene for å marker at han har satt et nytt kryss i boka, hans nummer 413, for fugler han har observert. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Adrenalinkick

Og nettopp det at ingen har sett fuglen gjør valfartingen til Råde ekstra spesiell.

Stakkeland fra Sandnes fikk med seg Bjørn-Tore Rekve Seim og Kjell Morten Jekteberg på flyturen fra Stavanger.

Trond Ove Stakkeland, Kjell Morten Jekteberg og Bjørn-Tore Rekve Seim i flyet på vei fra Stavanger til Oslo. Foto: Privat

Gjengen kom til Råde i 23.30-tiden tirsdag.

– Det første vi gjorde, var å sørge for at vi fikk hørt lyden. Så ble det gratulasjoner og litt jubel. Da var turen i boks, sier Stakkeland.

Seim fikk melding om fuglen klokken fire på natten.

– Jeg fikk ikke sove etterpå. Det gjaldt bare å komme seg hit fortest mulig. Det er en inderlighet i dette, en voldsom fascinasjon. Noen hopper i fallskjerm, og noen dykker på 20–30 meter, men vi får det samme adrenalinkicket av å observere fugl, forklarer han.

Stakkeland, Rekve Seim og Jekteberg på plass i Råde for å høre på maskeriksen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Markerer mot seg selv

Helge Kvam fra Oslo har fordypet seg i fuglesang og fuglelyder. Han har også holdt kurs hos Norsk Ornitologisk Forening i en årrekke.

Helge Kvam hadde med seg ordentlig utstyr for å sikre gode lydopptak av fuglens lyder. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Han var naturligvis på plass for å sikre seg opptak av maskeriksen i Råde.

– Dette er det sjeldneste av det sjeldne. At den har klart å fly over Atlanterhavet, er veldig, veldig spesielt, sier han.

Kvam oppdaget også noe spesielt da han gjorde lydopptak.

– Det er en stor låvevegg som lager et ekko. Ekkoet blir forsinket og svakere enn fuglens lyd. Den tror den hører en rivaliserende hann. Den markerer at «dette er mitt revir». Den vet ikke at den hører seg selv.