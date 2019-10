Væpnet politi og flere ambulanser rykket fredag formiddag ut til Askim ungdomsskole.

Innsatsleder Ole Juelsen sier til NRK at bakgrunnen for aksjonen er at en elev har ytret seg på nettet og at det har vært en trusselsituasjon. Politiet har kontroll på eleven.

Politiet som rykket ut til ungdomsskolen er bevæpnet. Foto: Freddie Larsen

– Det har blitt respondert etter riktig mønster og politiet har respondert på det. Skolen og politiet har nå god kontroll, sier Juelsen.

Det skal også ha vært en lignende aksjon ved et annet sted i Øst politidistrikt, forteller innsatsleder Juelsen til Smaalenenes Avis.

Politiets operasjonsleder skriver på Twitter at en mindreårig gutt er pågrepet i forbindelse med en trussel om en mulig skoleskyting. Trusselen ble fremsatt på sosiale medier.

– Ingen i fare

Operasjonslederen skriver videre at det aldri var fare for liv og helse og at pågripelsen gikk rolig for seg. Virksomhetsleder Gunnar Aanstad i Askim kommune forteller at både elevene og de ansatte ved skolen er tatt hånd om.

– Både elever og ansatte ved skolen er godt ivaretatt. Det har ikke vært noen elever eller lærere i fare, sier han.

Vil dere følge opp elevene i etterkant?

– Elevene er nå tilbake i klassene sine og de vil bli informert om hva som har skjedd. Så vil denne eleven bli fulgt opp litt ekstra.

Politiet opplyser at barnevernet er rutinemessig koblet inn i saken. På grunn av guttens unge alder og videre etterforskning, ønsker ikke Øst politidistrikt å gi noen ytterligere detaljer om pågripelsen før over helgen.