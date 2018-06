Undersøker om jernbanearbeider startet storbrannen

Det var lenge svært dramatisk da det brant i skogen nord for Moss sentrum natt til onsdag. Rundt 100 boliger ble evakuert og politiet opplyste at det hadde brent i et område på rundt 15.000 kvadratmeter.

Onsdag ettermiddag hadde de evakuerte fått flyttet hjem igjen, mens rundt 20 personer fra brannvesenet og Sivilforsvaret fremdeles jobbet med å slukke brannen.

Store styrker jobber fremdeles med å slukke skogbrannen i Moss. Foto: Tomas Berger/NRK

Slukningsarbeidet kommer trolig til å fortsette utover dagen torsdag.

– Vi jobber aktivt frem til det blir mørkt. Deretter vil vi gå over til overvåkning i natt, muligens med droner med varmekameraer. Hvis brannen blusser opp på nytt, så vil vi forsterke. Skogbunnen er svært tørr, så ting kan fortsatt snu, sier brannvesenets innsatsleder Stein Laache til NRK.

Han ble vitne til at flammene spiste seg gjennom skogen da han kom til området ved halv ett-tiden i natt.

Undersøker jernbanearbeider

Flere av naboene har opplyst til NRK at Bane Nor gjennomførte arbeider langs jernbanelinjen, like ved brannen.

Politioverbetjent Henning Dahlby ved Moss stasjon bekrefter at ansatte fra Bane Nor har vært inne til avhør hos politiet. Foto: Tomas Berger/NRK

Politiet undersøker nå om arbeidene kan ha en sammenheng med storbrannen.

– Det er noe vi må få klarhet i. Vi er i kontakt med de som har hatt anleggsarbeider på stedet for å høre hvilke opplysninger de har. Vi har også hatt ansatte fra BaneNor inne til avhør, bekrefter Henning Dahlby, som er leder av etterforskningsseksjonen ved Moss politistasjon.

Får fortsette ut dagen

Politiets krimteknikere har foreløpig ikke vært ved Røysåsen, men vil bli sendt til stedet så fort brannvesenet har gitt klarsignal.

– De vil da gå inn i området som vi antar er arnestedet for å prøve å få klarhet i årsaken til at det begynte å brenne, sier Dahlby.

Stein Laache har vært brannvesenets innsatsleder på skogbrannen gjennom natten. Foto: Tomas Berger/NRK

Bane Nor ønsker ikke å kommentere saken før politiet har gjennomført sine undersøkelser. Inntil videre får de lov til å fortsette med anleggsarbeidene.

– De arbeider litt lenger nord i området, og får lov til å fortsette med det ut dagen. Vi har imidlertid stengt den ene jernbanelinja fordi vi trenger den til slukningsarbeidet, forteller Laache i brannvesenet.

I slutten av mai stanset Bane Nor deler av et omfattende vedlikeholdsarbeid på både Østfoldbanen og Gjøvikbanen på grunn av den ekstreme skogbrannfaren.

Dramatisk brann

En periode var vinden så sterk i området ved brannen at nødetatene fryktet at den skulle spre seg til boligene som ligger ved skogen. Rundt 100 boliger ble evakuert fra området.

– Vi har ikke kontroll. Vinden øker og vi utvider evakueringen så raskt vi kan. Akkurat nå har vi oddsene litt mot oss. Brannvesenet har mobilisert det de klarer å få til. Det er 150 til 200 meter fra brannen til et større boligområde, fortalte innsatsleder Johnny Sannes til NRK i ett-tiden.

Skogbrannhelikopteret bistod med slukking gjennom natten, men har nå returnert til basen på Torp. Helikopteret står imidlertid i beredskap i tilfelle brannen skulle blusse opp på nytt.