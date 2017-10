TV-aksjonen: 10 mill fra Østfold

Østfoldingene ga i gjennomsnitt 34 kroner per innbygger til årets TV-aksjon, mens landsgjennomsnittet var 41 kroner. Når det gjelder de forskjellige kommunene, så var det Rømskog, fylkets minste etter folketall, som ga mest penger per innbygger med et snitt på 105 kroner. Totalt kom det inn over 10 millioner kroner fra Østfold.