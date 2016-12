Truet til å smugle

En 51 år gammel mann, bosatt i Polen, er dømt til fengsel i 11 måneder for smugling av alkohol og brudd på innreiseforbud. I Halden tingrett forklarte mannen at han var klar over innreiseforbudet, men at han var blitt oppsøkt av to menn som banket ham opp flere ganger inntil han sa ja til å ta turen til Norge. Mannen ble tatt med 140 liter brennevin og 840 liter øl i november.