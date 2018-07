Tre skogbranner i Østfold

Den ene brannen skal være i området Vardekollen i Rømskog, der det brenner i et område på 200.000 kvadratmeter.

De to andre brannen er ved innsjøen Store Erte i Aremark, der det brenner i områder på 1.600 kvadratmeter.

– Det er satt inn to helikoptre for å slukke. Sivilforsvaret i Halden bistår også slukkingen ved Vardekollen. Vi er i gang med å slukke, forteller Per Håkon Laurtizen, vaktleder ved Øst 110-sentral.

Ifølge Halden Arbeiderblad deltar 50 personer i slukkingsarbeidet.

- Vi tar ingen sjangser da dette spres fort, derfor rykker vi ut med store styrker, opplyser Ole Cristian Tordalfbøen hos brannvesenet til avisa.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Har kontroll

Ifølge Halden Arbeiderblad har brannvesenet fått hjelp fra helikoptre fra Ås og Torp.

Lauritzen vil ikke spekulere i hvordan brannen startet, men forteller at det har vært torden i område.

– Det er spredningsfare, men så vidt jeg vet er det ikke fare for at brannen skal komme i nærheten av bebyggelse.

Brannvesenet forteller at de har kontroll på omfanget av brannen.

Politi, brannvesen og sivilforsvaret er til stede. Foto: Rune Svendsen

Fryktet brannen

Brannsjefen i Rakkestad gikk tidligere i dag ut og advarte om at hva tordenvær kan gjøre i skogen.

– For et par år siden hadde vi tilsvarende forhold og da fikk vi seks branner på én ettermiddag. Dette været er ikke noe jeg gleder meg til. Det kan fort bli en del utrykninger hvis tordenværet slår til, sa Terje Romfog til NRK tidligere i dag.