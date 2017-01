Tour of Norway til Østfold igjen

Tour of Norway kommer innom Østfold også i år. Sykkelrittet arrangeres 17. til 21. mai.

– Etappene offentliggjøres under lanseringen i uke 4, men vi kan røpe at vi kommer til Østfold igjen. Det sier Tour of Norways tekniske direktør Anders Linnestad til NRK.