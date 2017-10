To uker varetekt etter knivstikking

Mannen i 20-årene som er pågrepet for å ha knivstukket en kvinne på Krapfoss fredag, ble varetektsfengslet i to uker. Det skriver Moss Avis. Offeret, en kvinne i 30-årene er fortsatt til behandling på Oslo universitetssykehus Ullevål for alvorlige skader.