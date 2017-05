Tiltalt etter kidnapping i Moss

Rosenborg-supportere anmeldt

Tre unge menn er politianmeldt etter toppkampen mellom Sarpsborg 08 og Rosenborg. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Den ene løp ut på banen under kampen, mens de to andre kastet knallskudd. En ung ballhenter ble fraktet til legevakt etter at et av knallskuddene gikk av like ved siden av ham.