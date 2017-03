Tilkjent millionerstatning

Bertel O. Steen Østfold AS er tilkjent tilsammen 14 millioner kroner i erstatning etter konkursen i TO JO AS.

Revisor og revisjonsselskapet til TO JO AS er i Sarpsborg tingrett dømt til å betale størstedelen av erstatningen, mens styreleder og to tidligere daglige ledere i samme selskap må svare for 6 millioner kroner av erstatningssummen.