Tatt med dopingmidler



Tollerne fant 210 dopingtabletter i bagasjen til en passasjer på en polsk rutebuss på Svinesund søndag ettermiddag. Mannen, som arbeider i Norge, forklarte for tollerne at han driver med bodybuilding, og at han skulle bruke tablettene selv. Tablettene ble beslaglagt og mannen ble anmeldt for forholdet.