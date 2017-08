– Det var rimelig kaotisk med sønnen som lå der med vidåpne øyne på gulvet. Men det var ikke mulig å komme gjennom på telefonen, sier Leif Bernhard Skarpeid til NRK.

Det var mandag denne uken at hans 19 år gamle sønn var gjennom en relativt omfattende operasjon på sykehuset i Moss. Han ble sendt hjem samme dag og fikk med seg et brev fra sykehuset.

I brevet står det blant annet at dersom det skulle bli komplikasjoner, kunne de kontakte den kirurgiske poliklinikken. To telefonnumre blir oppgitt i brevet.

Da sønnen svimte av på badet, var det disse numrene faren forsøkte.

– Jeg ringte flere ganger til hvert nummer, men det var helt dødt. Det sitter langt inne å ringe nødnummeret 113, men til slutt måtte jeg gjøre det. Der ble jeg satt over, og til slutt fikk jeg snakke med kirurgen, sier Skarpeid.

– Kvalitetssikring kuttes først

Etter at han selv ble alvorlig syk for noen år siden, har han hatt en rekke dårlige opplevelser i møte med helsevesenet. Han har blant annet vært i mediene fordi han holdt på å gå glipp av en kreftoperasjon som følge av at sykehuset ikke hadde systemer som fanget opp at han flyttet.

Opplevelsene har gjort at han har engasjert seg i det nystartede Helsepartiet.

– Jeg har selv jobbet med kvalitetssikring i store organisasjoner og vet at oppfølging av rutiner og kvalitetssikring er der det kuttes først, sier han.

Det er snakk om to utdaterte numre på et enkelt brev. Hvorfor er det så stor sak for dere?

– Mine egne opplevelser kommer inn. Jeg har vandret i sykehuskorridorene i flere år. Jeg har sett at det er for stor hastighet og generelt for mye harelabb. Det blir man ganske utslitt av å se på, sier Skarpeid.

Sykehuset beklager

Ved sykehuset i Moss beklager de at telefonnumrene på informasjonsskrivet ikke var oppdatert.

Avdelingssjef Tom Nordby ved kirurgisk avdeling på sykehuset i Moss beklager at det sto feil telefonnummer på informasjonsskrivet pasienten fikk med seg. Foto: Sykehuset Østfold

Numrene ble rettet opp umiddelbart etter at sykehuset ble gjort oppmerksomme på feilen, forteller avdelingssjef ved kirurgisk avdeling, Tom Nordby.

– Det er viktig for oss å oppgi et direkte telefonnummer slik at pasienter kan ta direkte kontakt med fagpersoner som har riktig kompetanse ved eventuelle komplikasjoner. For å sikre at pasienten har denne informasjonen tilgjengelig får de et skriv både før og etter operasjon. I dette tilfelle var et gammelt telefonnummer oppført på det ene skrivet. Vi beklager at nummeret ikke var oppdatert, forteller han.

Nordby påpeker at det i skrivet også opplyses om telefonnummeret til sykehusets sentralbord.

– De vil sette telefonen videre til riktig vakthavende lege. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, skal pasienten ringe 113.