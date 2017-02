Fjerner fiskerilogg

Fiskeriministeren endrer reglene for loggføring av fisk, skriver han i et brev i dag. Bransjen har reagert voldsomt på nye regler for loggføring av fiskefangster fordi det var alt for omfattende. Per Sandberg har nå tatt bort krav om lagerjournal og produksjonsjournal.