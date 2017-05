Spilte trolig med ankelbrudd mot Vålerenga

– Jeg fikk en tidlig smell da jeg kom inn i andreomgang. Og så fikk jeg en til utover kampen. Men jeg spilte fortsatt resten av kampen pluss ekstraomganger. Nå er det fare for brudd i ankelen, sier han.

Publikum så først en hinkende Faye Knudsen gå ut av banen, men han kom rett tilbake.

– Det hjalp med is-spray og noen godord fra treneren, sier han.

Lå under – kom tilbake

Vålerenga ledet til pause 0-2, men etter pausen reduserte hjemmelaget. Og et kvarter før slutt ble stillingen 2–2 og det var klart for ekstraomganger. Faye Knudsen sier at han holdt ut smertene på ren vilje.

– Det var vilje. Det var vilje til å slå et tippeligalag og vilje til å spille mye bra fotball, sier han.

Hvordan tror du dette vil være i morgen tidlig da?

– Det tror jeg blir ille. Nå er det ut og feste, og så får vi se hvordan det er i morgen, sier han.

Ekstraomganger og straffekonk

I ekstraomgangene fikk Vålerenga straffe. Men Kråkerøy-keeper Marius Svendsen reddet straffen fra Ghayas Zahid.

Men det ble til slutt tap for Kråkerøy mot Vålerenga, men det var først etter straffesparkkonkurranse. Enar Jääger sørget for Vålerenga-jubel etter lagets femte straffe, etter at Alexander Syversen bommet på Kråkerøy sin femte.

Kråkerøy håper på en ny cupbombe mot Vålerenga, etter å ha slått ut storebror Fredrikstad i den første runden. Men det ble bare nesten for hvittrøyene.