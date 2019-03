Sparker ned mopedist på trafikkert vei: – Skremmende

En lørdagskveld i juni i fjor stanset en da 26 år gammel mann bilen sin på tvers på riksvei 109 i Fredrikstad. Deretter hoppet han og en passasjer ut av bilen, før passasjeren løp bort og sparket ned en mopedist.

Et vitne filmet hendelsen, som viser hvordan de to står over mopedisten en god stund før de går tilbake i bilen som sperrer den trafikkerte veien, og kjører videre.

Trygg Trafikk reagerer sterkt på hendelsen.

– Det er skremmende å se at folk tyr til vold i trafikken. Det hører ikke noe sted hjemme, sier distriktsleder i Østfold, Paal Gunnar Mathisen.

Forsøkte å slå gjennom vinduet

Episoden startet i en rundkjøring litt tidligere. Føreren av bilen forklarte i retten at to mopedister holdt høyere fart inn i rundkjøringa enn han trodde, og at han måtte bråstoppe.

Den ene mopedistene måtte svinge unna for å unngå å krasje, og viste sin misnøye med dette ved å peke fingeren mot hjelmen gjentatte ganger for å indikere at bilføreren måtte være dum i hodet.

Dermed tok bilføreren opp jakten. Han kjørte bilen opp på siden av mopedistene, mens passasjeren i bilen forsøkte å slå mopedisten gjennom det åpne bilvinduet.

Mopedisten la seg bak bilen og viste fingeren.

Da stanset føreren bilen på tvers av veien, og passasjeren sparket ned mopedisten slik at han veltet inn i hekken som var plantet i midtdeleren. Deretter slo passasjeren i hjelmvisiret slik at det ble ødelagt.

Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken.

Dømt for medvirkning

Siden det var passasjeren som skal ha sparket og slått, måtte retten ta stilling til om føreren medvirket til handlingen ved å stoppe bilen og hindre veien. Det kom den fram til at han gjorde:

«Tiltalte var sjåfør av bilen, og hans stans av denne midt på den trafikkerte riksveien var en klar forutsetning for den faktiske utførelsen av den straffbare handlingen.»

Mannen ble i Fredrikstad tingrett dømt for trafikkfarlig oppførsel, samt å betale til sammen 15.000 kroner til mopedistene i skadeerstatning.

Saken mot passasjeren har ennå ikke vært i retten.