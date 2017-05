Sønn døde etter voldshendelse - far siktet

Politiet ble oppringt 00.47 og fikk forklart at en voksen sønn utøvde vold mot foreldrene med et slagvåpen. Politiet rykket ut med flere bevæpnede patruljer fra Østfold og Follo, og ambulanse ble også sendt mot stedet. Det skriver Østfold politidistrikt i en pressemelding søndag.

Faren ringte politiet

Politiet kom frem til stedet hvor de fant en skadet mann. Kort tid etter at luftambulansen hadde landet, omtrent 01.52, ble den skadde mannen erklært død. Den døde mannen er i 40-årene og bosatt i Oslo, skriver politiet.

Politiadvokat Jon Granrud sier at det var faren som ringe til politiet. Faren, i 70-årene, er siktet for grov kroppsskade. Både den siktede og hans kone fikk skader og ble kjørt til sykehuset Kalnes. Mannen er skrevet ut fra sykehuset og skal bli avhørt av politiet på Grålum.

Sønnen var trolig voldelig

Én av teoriene politiet arbeider ut i fra er at hendelsen dreier seg om en nødvergesituasjon. De involvertes nærmeste pårørende er varslet. Granrud ønsker ikke å si noe om hvordan sønnen døde.

– Foreløpig er det opplysninger som tyder på at sønnen har vært voldelig ovenfor mor og far. Og at sønn har vært utsatt for vold av far. Da politiet kom til stedet var sønnen i live, men han døde like etterpå.

Er det brukt en gjenstand?

– Det vil jeg ikke gå ut med nå. Vi har jo noen opplysninger om det. Foreløpig vil vi holde det for oss selv inntil avhør og det er foretatt, sier han.

Blir avhørt i løpet av dagen

Hva gjør politiet videre nå?

– Det er mange arbeidsoppgaver som må gjøres når man har en slik sak. I første omgang er det teknisk etterforskning på stedet. Og så er det i første rekke avhør av mor og far.

Mannens forsvarer, Vegard Lien, ønsker ikke å kommentere saken.

– Det er alt for tidlig. Jeg ønsker ikke å kommentere saken i dag, sier han.