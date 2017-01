Søker vitner etter voldtekt på gravlund

Det er ikke kommet inn noen tips etter at politiet i går ba om hjelp til å løse den to år gamle voldtektssaken. Politiet søker et vitne som kan ha sett voldtektsmannen.

– Vitnet vi søker er en kvinne i 50–60-årene. Det skal ha vært kontakt mellom vitnet og den fornærmede, der vitnet spurte jenta om det gikk bra. Det skal jenta ha bekreftet og sagt at hun ventet på noen. Damen skal deretter ha gått videre, forteller Tore Løwengreen, som er avsnittsleder i Øst politidistrikt.

Vitnet og den fornærmede møttes i utkanten av St. Olavs Gravlund. Kvinnen skal deretter ha gått mot Hans Nielsen Hauges-gate

Skulle gå en snarvei

Voldtekten skal ha skjedd en torsdag kveld i april 2015, mellom klokken 20 og 22. Jenta og gjerningsmannen skal ifølge Løwengreen ikke ha kjent hverandre før hendelsen.

Jenta, som var i tenårene da voldtekten hendte, skal ha oppholdt seg på kirkegården fordi hun gikk en snarvei hjem etter trening.

– Det har tatt tid for jenta å bearbeide dette og komme frem med opplysningene i saken. Så vi fikk tilgang til informasjon i saken før jul i 2016. Det vi går ut ifra, er at hun har blitt utsatt for en fullbyrdet voldtekt av en gjerningsmann. Vi har et signalement på gjerningsmannen som vi arbeider med internt i politiet, sier Løwengreen.

Hadde gjemt seg

Da vitnet og jenta hadde kontakt, gjemte jenta seg bak en søppeldunk.

– Hun hadde hatt kontakt med gjerningsmannen og ble redd. Derfor gjemte hun seg bak søppeldunken.

– Hvorfor ba ikke jenta om hjelp når kvinnen tok kontakt?

– Jenta var livredd. Det er derfor hun ikke ba om hjelp.

Avsnittsleder i Øst politidistrikt, Tore Løwengreen ønsker å komme i kontakt med vitnet. Foto: Heidi Gomnæs

Politiet ønsker nå å få kontakt med kvinnen som møtte jenta. Så langt har ingen tatt kontakt.

– Vi ønsker å komme i kontakt med vitnet, fordi hun har hatt kontakt med jenta. Hun kan derfor også ha sett eller vært i kontakt med gjerningsmannen. Vi håper hun fortsatt husker situasjonen og kan kontakte politiet.

Politiet ønsker ikke å gå ut med ytterligere informasjon om voldtekten på grunn av etterforskningen.