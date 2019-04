Snudde NM-finalen med tre mål på to minutter

– Greåker er Norges beste defensive lag, så dette skal ikke skje. Men så skjer det, og da blir seieren enda mer magisk, sier Sveiva-kaptein Sindre Bjerknes.

Han og lagkameratene feirer en nærmest absurd seier, som ga klubbens første NM-gull på herresiden noen sinne.

Oslo-laget ledet nemlig 1-0 tidlig i kampen, men så kom favorittene Greåker i gang. Laget som ikke hadde tapt en eneste kamp verken i serien eller sluttspillet så langt i år tok ledelsen, og 5-2-scoringen tre minutter før slutt så ut til å være spikeren i kista.

I et desperat forsøk på å utlikne, tok Sveiva ut keeperen og satte inn på en sjette utespiller.

Snuoperasjonen

Greåker-spillerne gratulerer Sveiva med NM-gullet i innebandy. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Mens målet sto tomt sendte de alle mann i angrep, og med 2.20 igjen på klokka reduserte kaptein Bjerknes. 19 sekunder senere reduserte Per Christian Brath. Og med 30 sekunder igjen av ordinær tid utliknet Billy Persson.

De tre scoringene gjorde at kampen gikk til spilleforlengelse.

Der tok det bare 28 sekunder før Andreas Næss Valbye scoret på et langskudd. Dermed ble tittelforsvarer Greåker hindret fra å ta klubbens tiende NM-tittel.

– Det så ganske mørkt ut på 5-2, for å si det mildt. Men vi har trent mye på å spille seks mot fem, og det funka, sier Bjerknes.

Strategien var å plassere to spillere tett på motstandernes keeper for å skape kaos, og deretter fyre løs med langskudd. En gang gikk ballen direkte i mål, mens to ganger måtte keeperen gi retur som Sveiva-spillerne kunne pirke inn.

– Det var ikke med i beregningen at vi skulle score tre ganger, sier kapteinen med et smil.

– Tungt

Denne helgen spilles NM-finalene i både aldersbestemte klasser og for seniorene i Kongstenhallen i Fredrikstad. Dermed var hallen fullsatt av innebandyfans under herrenes finale.

Etter finale-tapet klarte ikke Greåker-spillerne å skjule skuffelsen.

– Det er tungt når vi føler vi har styrt kampen i 55 minutter. Det er første gang jeg taper en finale, men det er sikkert verre å tape på denne måten siden vi var så nær, sier Thobias Hjorth hos Greåker.

Seieren var en slags revansje for Sveiva, som tapte fjorårets finale på straffer mot nettopp Greåker.

– Det var en sinnssyk kamp. Vi hadde en helt utrolig lagmoral, sier Sveivas Billy Persson, som utliknet 30 sekunder før full tid.

Mens Sveiva jublet, måtte Greåker og Thobias Hjorth innse at de rotet bort NM-gullet i sluttsekundene. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

PS: I kvinnefinalen ledet Sveiva etter to perioder, men tapte til slutt 5-4 for Tunet.