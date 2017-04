Smugler kom syklende rett i fanget på tollerne

De to tjenestemennene fra Tolletaten var ute på patrulje da de plutselig oppdaget at det lå en god del brennevin og øl i grøftekanten.

– De bestemte seg for å parkere og se om det kom noen med noe mer. Og det gjorde det, faktisk, sier kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til NRK.

Etter en stund kom det nemlig en mann kjørende på en svenskregisteret ATV med fullastet henger. Og bak der igjen kom det en kar på sykkel.

– Da de så våre folk, så sprang de alt de kunne vekk fra stedet. De ble borte og siden har ingen sett dem, sier en litt lattermild Grandahl.

Beslaget ble gjort i nærheten av grensa på fylkesvei 106 i Aremark ved midnatt natt til tirsdag.

Var på vei med mer

Kontorsjef Per Kristian Grandahl sier det er uvanlig å oppdage alkohol langs veikanten. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Både ATV, henger, sykkel, øl og brennevin ble liggende igjen. Alt sammen ble tatt med tilbake til Svinesund tollsted og det viste seg at det var 90 liter brennevin og 510 liter øl.

– Det var et litt spesielt beslag. Det hender fra tid til annen at folk finner ting i skogen og tipser oss, men det er ikke dagligdags at vi kommer over ting på denne måten.

Ettersom de to mennene stakk fra stedet da de ble oppdaget, så vet tollerne verken hvem de er eller om de skulle hente eller levere alkoholen.

– Men de hadde øl og brennevin i hengeren på ATV-en, så de hadde nok kjørt ett lass allerede og var på vei tilbake med mer. De kjørte nok fra Sverige og inn i Norge, sier Grandahl.

Tolletaten har tatt vare på alt som ble funnet og har anmeldt saken til politiet.

Tollerne tok over 500 liter øl og 90 liter brennevin i det noe uvanlige beslaget. Foto: Tolletaten

Rekordstart for tollerne

Nattens beslag føyer seg inn i rekken av store alkoholbeslag som er gjort av tollerne på Svinesund siden nyttår.

2017 har nemlig startet med rekordmye beslaglagt alkohol. Bare i helgen avdekket tollerne 25.000 liter øl og brennevin som ble forsøkt smuglet inn, skriver Halden Arbeiderblad.

– Her på Svinesund har vi aldri beslaglagt så mye alkohol i starten av året som vi har gjort de tre første månedene av 2017, bekrefter seksjonssjef Wenche Fredriksen til avisen.

Ifølge Halden Arbeiderblad er det heller aldri gjort så mange narkotikabeslag på Svinesund i starten av året som de tre første månedene av 2017.