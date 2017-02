Sengetun holdes stengt på Kalnes

På Sykehuset Østfold er sengetunet på gastrokirurgisk døgnområdet fremdels stengt etter brannen på tirsdag. Store vannskader gjør at alle rommene på sengetunet må utbedres. Det er usikkert når tunet, som består av 10 rom, kan åpnes igjen. Pasientene er flyttet over til et annet ledig sengetun.